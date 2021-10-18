Элиста, 18 октября 2021, 06:53 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении нового советника главы республики.
«Назначить Кошелева Геннадия Михайловича советником Главы Республики Калмыкия», — сказано в документе.
ИА REGNUM сообщало, что ранее глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении нового советника, которым стал бывший министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Виктор Джанжиев.
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