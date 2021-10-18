Элиста, 18 октября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении нового советника главы республики.

Alexxx1979 Калмыкия

«Назначить Кошелева Геннадия Михайловича советником Главы Республики Калмыкия», — сказано в документе.

ИА REGNUM сообщало, что ранее глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении нового советника, которым стал бывший министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Виктор Джанжиев.