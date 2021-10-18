Элиста, 18 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Калмыкии начальник тыла межмуниципального отдела МВД России «Лаганский» стал фигурантом уголовного дела о хищении топлива. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Следователи полагают, что с 2017 года по 2019 год сотрудник полиции, сговорившись с начальником тыла и неустановленными пока лицами и используя служебное положение, внёс ложные данные о количестве служебных выходов в акваторию Каспийского моря на служебных судах и израсходованного объёма горюче-смазочных материалов. Топливо похищено на общую сумму 1162,5 тыс. рублей.

Начальник тыла находится под домашним арестом. Ход расследования уголовного дела глава следственного управления взял на личный контроль.