В Еврейской АО спрогнозировали крайне сложный эпидсезон
Биробиджан, 18 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Жителей Еврейской автономии призвали прививаться от COVID-19 и не отказываться от вакцинации детей от гриппа. С таким обращением выступил главный санитарный врач региона Павел Копылов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.
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Он напомнил о том, что в регионе идёт вакцинация от гриппа, планируется привить 98 тыс. жителей Еврейской автономии.
Павел Копылов также призвал не забывать о мерах безопасности в условиях распространения коронавируса и попросил жителей ЕАО носить маски, регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии на руководителей предприятий и организаций возложили ответственность за достижение показателя вакцинации трудовых коллективов в 80%. Некоторые категории граждан обяжут делать прививки, будут разработаны меры стимуляции вакцинации для пожилых людей.