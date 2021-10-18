Биробиджан, 18 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Жителей Еврейской автономии призвали прививаться от COVID-19 и не отказываться от вакцинации детей от гриппа. С таким обращением выступил главный санитарный врач региона Павел Копылов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

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«Этот эпидсезон будет осложнён — во-первых, присутствием коронавируса на территории региона, во-вторых, тем, что в Российскую Федерацию в целом и в область в частности придут три новых штамма гриппа, которые до этого не циркулировали на территории. Как поведут себя инфекции при сочетанном заболевании, неизвестно. Чтобы избежать осложнений и летальных исходов, рекомендую пройти вакцинацию как от коронавируса, так и от гриппа как можно скорее», — сказал Павел Копылов.

Он напомнил о том, что в регионе идёт вакцинация от гриппа, планируется привить 98 тыс. жителей Еврейской автономии.

«Родителям я крайне рекомендую не отказываться от иммунизации детей. Пока дети у нас ещё не болеют активно ОРВИ и грипп не пришел — самое время вакцинироваться. Иммунизация проводится в тех же прививочных пунктах, что и от коронавирусной инфекции. Всего их 44 во всех районах автономии», — напомнил главный санитарный врач ЕАО.

Павел Копылов также призвал не забывать о мерах безопасности в условиях распространения коронавируса и попросил жителей ЕАО носить маски, регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии на руководителей предприятий и организаций возложили ответственность за достижение показателя вакцинации трудовых коллективов в 80%. Некоторые категории граждан обяжут делать прививки, будут разработаны меры стимуляции вакцинации для пожилых людей.