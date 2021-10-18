Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В честь Дня отца глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посадил деревья. Акция состоялась в парке культуры и отдыха имени Собино. Ростовский сити-менеджер вместе с детьми принял участие в закладке Аллеи отцов из 20 елей и высадке липовой аллеи из 30 лип.

Дерево

«Быть хранительницами семейного очага — роль матерей, а вот отцы по своей природе — главные защитники. Стать отцом несложно, а вот завоевать любовь и уважение своих детей, своей семьи — это большой труд и ответственность. Уверенность семьи в завтрашнем дне и будущем невозможно без заботливого главы семейства. Своим личным примером каждый отец учит своих детей исполнять данные обещания, протягивать руку помощи всем, кто в этом нуждается, трудиться на благо своих родных», — отметил Логвиненко в Instargram.

Глава городской администрации пожелал будущим и настоящим отцам быть смелыми, мужественными, решительными и ответственными.

В этот день в парке развернулась фотовыставка «Хочу быть похожим на папу», состоялись показательные выступления отцов и детей «Самый ловкий и сильный мой папа», выступили творческие коллективы.