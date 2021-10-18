Элиста, , 06:44 — REGNUM Ирина Шварцман, занимавшую пост заместителя председателя правительства Калмыкии, освободили от должности по собственному желанию. Об этом говорится в указе главы республики Бату Хасикова.

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«Поддерживаем Ирину Шварцман в переходе работать на федеральный уровень. Она продолжит помогать Калмыкии и в новой должности. Вручил Ирине Владимировне благодарность главы Республики Калмыкия за её вклад в развитие образования, культуры, некоммерческого сектора, системы госзакупок, спорта и молодёжной политики нашего региона», — пояснил Хасиков в Instagtam.

Глава Калмыкии отметил, что под руководством Ирины Шварцман в Калмыкии были реализованы проекты, которые задали новые тренды развития в этих сферах.