Токио, 18 октября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Рекорд трёхлетней давности обновила цена на нефть на Токийской товарной бирже. Об этом 18 октября свидетельствуют данные торгов.

Buzzfeed.com Нефть

Стоимость одного килолитра (примерно 6,289 барреля) дубайской сырой нефти с поставкой в марте 2022 года поднялась до 56 820 йен ($497), это на $13 выше, чем неделю назад. Это самый высокий показатель с октября 2018 года. Рост цены на нефть отразился на курсе йены по отношению к доллару. Сейчас национальная валюта Японии торгуется на уровне 114,03 — 114,05 иены за доллар, это самый низкий показатель за последние три года.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на фоне роста цен на нефть планирует сотрудничество с Международным энергетическим агентством, он планирует обратиться с призывом об увеличении добычи к нефтедобывающим странам. Кроме того, Кисида отдал распоряжение о созыве внеочередного совещания правительства для выработки мер реагирования на ситуацию с нефтью на рынке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $85 за баррель.