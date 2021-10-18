Шахты, Ростовская область, 18 октября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Всех сбережений, хранившихся на банковской карте, лишилась пенсионерка из города Шахты (Ростовская область). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

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Женщина ответила на настойчивые звонки с незнакомых номеров. Злоумышленник сообщил пенсионерке, что якобы по её банковскому счёту якобы происходят сомнительные операции. Преступник убедил жительницу Шахт перевести средства на резервные счёта.

Запаниковав, женщина последовала указаниям мнимого банкира. В результате с её счёта было похищено более 2,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже.