Санто-Доминго, 18 октября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил о новых мерах, направленных на реструктуризацию Национальной полиции. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская республика

На пресс-конференции в Национальном дворце в столице глава государства объявил о мерах, среди которых — проведение оценки деятельности всех сотрудников с помощью международной компании, обладающей признанным уровнем экспертизы.

По его словам, впервые в истории страны все узнают, готовы ли военные в форме защищать имущество и жизнь каждого гражданина.

«Здесь сотрудники полиции будут получать повышение по результатам работы, а не потому, что их послал такой-то и такой-то, или потому, что их послал друг», — сказал Абинадер.

Еще одна мера, которую планируется отметить, заключается в том, что правительство обратится к специализированной комиссии за рекомендациями по финансовой и административной реструктуризации бюджета, выделенного полиции на 2022 год.

Также будет обнародовано Общее положение о применении закона о полиции, которое, как отметил Абинадер, исправит безответственность, задержавшую применение закона и реформы на пять лет.

Власти также откроют три отдела Института полицейского образования — в Восточном, Южном и Северном регионах, чтобы гарантировать высокий уровень профессионализма для всех обучающихся на полицейских: «Раньше они обучались всего шесть месяцев, а теперь на это потребуется год».

Координатором всего процесса был назначен доминиканский эксперт Роберто Сантана, которому помогали Колумбия, Испания, США и международные организации.

Также президент поручил министру внутренних дел созвать Высший совет полиции для ознакомления и утверждения в течение 30 дней предложенных правил, представленных рабочей группой по преобразованию и профессионализации полицейской системы.