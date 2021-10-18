Хабаровск, 18 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В Хабаровском крае ликвидируют последствия снежного циклона, который обрушился в минувшие выходные, 16−17 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Циклон

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Отмечается, что обстановка стабилизируется — продолжаются работы по устранению повреждений на линиях электропередачи в четырёх населенных пунктах в Советско-Гаванском, Ульчском и Николаевском районах.

Всего нарушения электроснабжения были зафиксированы в 13 населенных пунктах Ванинского, Советско-Гаванского, Ульчского и Николаевского районов. Теплоснабжение подаётся в полном объёме. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлекались около 40 человек и десять единиц техники предприятий местных электросетей. В течение дня ремонтные работы планируется завершить.

В настоящее время остаются ограничения для пассажирского транспорта на участке ФАД А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино на участке от Лидоги до Ванино, а также на региональных дорогах Комсомольск-на-Амуре — Амурск и Комсомольск-на-Амуре — посёлок Солнечный.

Дорожными службами организованы работы по приведению полотна в нормативное состояние. Для этого задействовано девять бригад и девять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 18 октября на Сахалине без электроснабжения из-за прошедшего сильного циклона оставались 10 тыс. человек, в основном это жители Александровск-Сахалинского и Тымовского районов.