Москва, 18 октября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил многомиллионный иск всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», председателем которой является бывший губернатор Московской области Борис Громов. С Минобрнауки РФ этим иском было взыскано более 19 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Фото предоставлено пресс-службой «БОЕВОГО БРАТСТВА» Борис Громов

Судья Григорьева признала «одностороннюю сделку государственного заказчика» в лице министерства недействительной. Речь шла о решении «об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта №1, датированного 27 января 2021 года». С госзаказчика также взыскали 18,842 млн рублей стоимость работ по контракту и неустойку — 391 603 рубля 72 копейки.

С Минобрнауки РФ организацию связывают два контракта от 2020 года о проведении Российской национальной премии «Студент года», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Стоимость одного из контрактов составила 18 842 200 рублей. Именно его министерство расторгло в январе 2021 года.

Напомним, дело слушалось с мая 2021 года. Изначально сумма претензий составляла более 19,27 млн рублей.