Якутск, 18 октября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Рейсы из Тикси Булунского района Якутии откладывают со дня на день. Люди просят увеличить количество экипажей и сделать так, чтобы аэропорт работал в том числе в выходные, пишет ИА SakhaDay.

Тикси

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Люди должны были улететь 22 и 29 сентября, но перелёты откладывают из-за нелётной погоды. В выходные дни, когда аэропорт не работает, стоит ясная погода. Пассажиры, неделями ожидающие вылета, требуют, чтобы при задержке рейсов услуги камеры хранения были для них бесплатными.

«Мы, пассажиры рейса за 22, 29 сентября, не можем вылететь из посёлка Тикси в свой посёлок из-за задержки рейсов по метеоусловиям. Конечно, мы понимаем, с погодой не поспоришь. Конечно, человеческая жизнь важнее, поэтому при улучшении погоды летят только санрейсы. Но и домой хочется. Самое обидное в том, что природа против нас, в выходные солнечная погода стоит. Потом опять портится. Сейчас опять выходные, аэропорт не работает. Ждём понедельник. Обещают два рейса, хотя вряд ли. Уже ничему не верим. Или санрейс помешает», — написали жители Булунского района.

Как сообщало ИА REGNUM, из посёлка Тикси в Булунском районе Якутии обещают запустить прямое авиасообщение с Москвой. Первый прямой рейс запланирован на 2022 год. Полёты в столицу России из Булунского района начнутся после окончания ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта.