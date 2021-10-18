Томск, 18 октября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Томске следователи задержали сотрудника полиции, подозреваемого в вымогательстве (ч.1 ст.163 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

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По предварительным данным, сотрудник отдела полиции познакомился через интернет с потерпевшим и получил доступ к просмотру его личных интимных фотографий. Он сделал скриншоты этих фотографий и потребовал у потерпевшего передать ему 30 тысяч рублей. В случае отказа он угрожал выложить фото в сеть.

Задержанный заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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