Мехико, 18 октября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Норвегия продолжит посредническую работу для продолжения переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией. Об этом говорится в сообщении МИД Норвегии в аккаунте в Twitter.

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«Норвегия по-прежнему убеждена, что переговоры являются единственным решением для Венесуэлы. Мы продолжим работу для того, чтобы стороны как можно скорее продолжили свои важные усилия за столом переговоров в целях обеспечения всеобъемлющего политического решения на благо венесуэльского народа», — говорится в сообщении.

Ранее власти Венесуэлы заявили о приостановке переговоров с оппозицией, проходящих в Мехико, из-за экстрадиции гражданина своей страны Алекса Сааба из Кабо-Верде в США. Оппозиция призвала руководство Венесуэлы вернуться в переговорный процесс, посредником в котором выступает Норвегия.