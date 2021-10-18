Екатеринбург, 18 октября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Центральный аппарат СКР контролирует ход расследования уголовного дела о массовом отравлении метанолом в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе было возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей гибель 18 человек. Граждане приобрели опасную спиртосодержащую жидкость в Екатеринбурге на Ботаническом рынке в период с 7 по 14 октября.