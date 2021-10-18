Абуджа, 18 октября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек погибли, ещё 15 получили травмы в результате ДТП на автотрассе в Нигерии. Об этом 18 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла в штате Квара. По предварительной информации, столкновение транспортных средств на автотрассе произошло из-за нарушения правил обгона. Все пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.

В настоящее время движение по шоссе затруднено, на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших в результате лобового столкновения двух автобусов на юго-западе Нигерии в штате Ойо.