Владивосток, 18 октября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Владивосток до 15 декабря получит новую коммунальную технику — подведены итоги открытых электронных аукционов на поставку бульдозера, самосвалов, измельчителей веток и машины для выкапывания и пересадки деревьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе городской мэрии.

PublicDomainPictures Бульдозер

Читайте также: В Хабаровске готовят коммунальную технику к зиме

Приобретение техники стало возможным благодаря полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. Владивостоку выделили дополнительные средства, в том числе на покупку новой техники.

Техника будет передана на баланс муниципальных дорожных служб «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока».

Отмечается, что благодаря дополнительным средствам во Владивостоке ремонтируют участок дороги на острове Русский — от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи, закупают технику и оборудование для организации лыжной трассы на острове Русский, ремонтируют фасады многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровска выделили на содержание улично-дорожной сети в зимний период 215 млн рублей. Уже подготовлена техника, сделан запас щёток и отвалов.