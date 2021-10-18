Каракас, 18 октября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Международные инстанции для противодействия экстрадиции обвиняемого в отмывании денег Алекса Сааба из Кабо-Верде в США намерены задействовать власти Венесуэлы. Об этом 18 октября заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Jorge Paparoni Флаг Венесуэлы

Мадуро пояснил, что гражданин Венесуэлы Сааба был вывезен из Кабо-Верде в США без ордера на арест, без ордера Интерпола и без документов. Это приравнивается к похищению и является нарушением международного и дипломатического права, а также общепринятых в мире норм о защите дипломатов.

Глава Венесуэлы сообщил о намерении заявить о преступлении в международные инстанции и продолжить борьбу с «североамериканским империализмом». Также Мадуро отметил, что похищение Алекса Сааба, который является членом комиссии по диалогу в Мексике, «нанесло смертельный удар переговорам» и правительство США было хорошо осведомлено об этом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США будут судить гражданина Венесуэлы Сааба, который был экстрадирован из Кабо-Верде. Ему вменяется легализация денежных средств, полученных незаконным путём.