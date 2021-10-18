Владивосток, 18 октября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Приморья намолотили почти 140 тыс. тонн сои — урожайность составляет 15 центнеров с гектара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

Mcx.ru Соя

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Соя убрана на полях общей площадью 96,4 тыс. гектаров. На данный момент аграрии выполнили план на 33%.

Намолочено 139,8 тыс. тонн зерна, что в 1,9 раза больше уровня 2020 года.

Также аграрии собирают кукурузу. Урожайность, благодаря качественным семенам и минеральным удобрениям, повысилась на 13 центнеров — до 57 центнеров с гектара.

С 923 гектаров собрано 5,2 тыс. тонн зерна кукурузы.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс по переработке сои намерены построить в Башкирии.