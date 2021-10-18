Якутск, 18 октября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. За неделю с 11 по 17 октября от COVID-19 скончались 55 жителей Якутии. Это максимальное количество за такой период с начала пандемии, сообщает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Коронавирус. Иван Шилов

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За сутки 17 октября умерли пять человек, а «рекорд» был побит 11 октября, когда погибли сразу 13 якутян. За сутки заразились COVID-19 252 жителя Якутии, в том числе 126 — из Якутска.

Прививки от коронавируса сделали 345 397 человек, в том числе 69 891 — в возрасте старше 60 лет. Ревакцинацию прошли 18 100 человек. Использован 71% от всего объёма вакцины, поступившей в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с 20 октября начнут действовать правила входа в учреждения культуры республики только по QR-кодам. С 25 октября эту меру распространят на все спортивные объекты, с 1 ноября — на рестораны, кафе, столовые и банкетные залы.