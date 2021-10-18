Южно-Сахалинск, 18 октября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Александровск-Сахалинский район, который оказался обесточен после сильного циклона, 18 октября направлен вертолёт МЧС, об этом в своём телеграм-канале написал глава Сахалина Валерий Лимаренко.

Russianhelicopters.aero Вертолёт Ка-32 МЧС России

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На борту в район отправился министр ЖКХ и энергетики.

С воздуха они обследуют линии электропередач и кровли домов, которые были повреждены сильным ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 18 октября на Сахалине без электроснабжения из-за прошедшего сильного циклона оставались 10 тыс. человек, в основном это жители Александровск-Сахалинского и Тымовского районов.