Якутск, 18 октября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В школах Якутска возобновили очный учебный процесс учеников 9−11 классов, который был приостановлен из-за распространения COVID-19. Решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города, сообщили 18 октября в Instagram-аккаунте мэрии.

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Ученики начальной школы уже учатся очно с 11 октября, остальные школьники (5−8 классы) выйдут с дистанционного обучения 22 октября. Возвращение детей в школы проходит при соблюдении всех противоэпидемических и методических рекомендаций, заверили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина заявляла о необходимости поделить на маленькие группы учеников начальных классов в Якутске. Она уверена, что скопления в одном классе большого количества детей допускать нельзя. Группы школьников обещали уменьшить, чтобы появилась возможность соблюдать социальное дистанцирование между детьми.