Вашингтон, 18 октября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Эксплуатацию около 60% вагонов приостановит администрация метрополитена в Вашингтоне. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Метро

Такое решение связано с расследованием властями обстоятельств и причин, приведших к сошествию поезда с рельсов 12 октября. Из эксплуатации будут выведены вагоны серии 7000, которые составляют 60% всего метропарка.

На линиях метрополитена останутся в эксплуатации около 40% вагонов, поэтому 18 октября в метро будет лишь базовое обслуживание пассажиров, поезда будут отправляться с интервалом 30 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе с рельсов вагона одного из поездов метрополитена в Вашингтоне, никто из 187 пассажиров не пострадал.