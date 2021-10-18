В столовые, кафе и бары Благовещенска перестали пускать без QR-кодов
Благовещенск, 18 октября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. В Амурской области 18 октября начали действовать новые антикоронавирусные ограничения. В организации общественного питания жителей региона пускают только при наличии QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или перенесённого заболевания. Предъявлять также можно ПЦР-тест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По данным Амур. инфо, сотрудники кафе уже заметили, что посетителей стало меньше. Ситуацию держат на контроле в правительстве региона.
Как сообщало ИА REGNUM, введение новых противоэпидемических мер, в числе которых вход в места массового скопления людей только по QR-кодам, глава Приамурья подписал 13 октября. С 1 ноября для того, чтобы попасть в столовые, кафе, рестораны, музеи, спортивные учреждения, кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки, необходимо иметь при себе результат ПЦР-теста, документ о вакцинации либо выздоровлении после COVID-19 не более, чем полгода назад. С 18 октября эти ограничения вводятся только для организаций общественного питания.