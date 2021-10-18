Благовещенск, 18 октября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. В Амурской области 18 октября начали действовать новые антикоронавирусные ограничения. В организации общественного питания жителей региона пускают только при наличии QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или перенесённого заболевания. Предъявлять также можно ПЦР-тест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

geralt QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Читайте также: Распоряжение о QR-кодах в Приамурье подписал губернатор

По данным Амур. инфо, сотрудники кафе уже заметили, что посетителей стало меньше. Ситуацию держат на контроле в правительстве региона.

«С предпринимателями проведена вся необходимая работа. Тут я хочу обратить внимание, первая неделя будет пробной для бизнеса. Если будут выполняться все необходимые мероприятия, то мы не видим никаких препятствий, чтобы скорректировать ограничения по времени работы или наполняемости залов. Но подчеркиваю, все зависит от исполнения общепитом мероприятий по QR-кодам», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, введение новых противоэпидемических мер, в числе которых вход в места массового скопления людей только по QR-кодам, глава Приамурья подписал 13 октября. С 1 ноября для того, чтобы попасть в столовые, кафе, рестораны, музеи, спортивные учреждения, кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки, необходимо иметь при себе результат ПЦР-теста, документ о вакцинации либо выздоровлении после COVID-19 не более, чем полгода назад. С 18 октября эти ограничения вводятся только для организаций общественного питания.