Порт-о-Пренс, 18 октября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Злоумышленники похитили 17 миссионеров и членов их семей, в том числе пятерых детей, в Гаити. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба американской благотворительной организации Christian Aid Ministries.

Похищение ребенка

Группа похищенных состояла из 16 граждан США и одного гражданина Канады. Всего в группе пять мужчин, семь женщин и пятеро детей.

«Мы призываем срочно помолиться за группу сотрудников Christian Aid Ministries, которые были похищены во время поездки в приют 16 октября», — сказано в заявлении организации.

В свою очередь, агентство Associated Press сообщило, что правительство США уже знает о произошедшем, Федеральное бюро расследований и Госдепартамент непрерывно работают над освобождением граждан. На настоящее время определить местонахождение похищенных не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении американских миссионеров и их родных в Гаити, когда они на автобусе ехали из приюта в аэропорт.