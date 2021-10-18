Якутск, 18 октября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. На пятерых пациентов наркодиспансера в Якутске напал с ножом мужчина, который является мастером спорта. Он был крепкого телосложения, утверждают очевидцы, которых опросило ИА SakhaDay.

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По данным издания, полный тёзка нападавшего с такой же датой рождения возглавляет федерацию спортивной борьбы одного из районов Якутии. До инцидента некоторые пациенты называли его мастером спорта. Когда мужчину с ножом пытались нейтрализовать сильным ударом табуретки, он не отреагировал.

По сведениям очевидцев, спортсмен проходил лечение на этаже, где лежат неагрессивные больные. Пациенты предполагают, что с ним случилась «белая горячка» и рассказывают о том, что когда началась резня, сотрудники и охрана больницы не пытались предпринять никаких мер. Нейтрализовали нападавшего и оказывали помощь пострадавшим сами пациенты. Через некоторое время мужчина, устроивший резню, сам себя потыкал ножом и успокоился.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии пациент напал на пятерых человек, один из них погиб, остальные госпитализированы.