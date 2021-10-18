Пекин, 18 октября, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Ожидается, что поставки устройств для умного дома в Китае вырастут на 14,6% в годовом исчислении и составят около 230 млн единиц в 2021 году, говорится в отраслевом отчете, передает агентство Синьхуа.

«Умный дом»

В течение следующих пяти лет совокупные годовые темпы роста сектора составят 21,4%, а в 2025 году, по прогнозам, поставки устройств для умного дома в стране составят примерно 540 млн единиц, говорится в отчете, опубликованном исследовательской фирмой по глобальному рынку International Data Corporation (IDC).

Рынок устройств для умного дома в Китае все еще находится на ранней стадии развития, сообщили в IDC, добавив, что уровень проникновения на рынок все еще довольно низок. Однако, по мнению фирмы, с повышением уровня жизни людей сектор устройств для умного дома увидит более широкие перспективы.

В первой половине 2021 года Китай отгрузил около 100 млн единиц устройств для умного дома, что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные IDC.