Южно-Сахалинск, 18 октября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. На утро 18 октября на Сахалине без электроснабжения из-за прошедшего сильного циклона оставались 10 тыс. человек, в основном это жители Александровск-Сахалинского и Тымовского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

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Электроснабжение Охинского и Ногликского районов удалось оперативно восстановить.

В правительстве островного региона подчеркнули, что водоснабжение и теплоснабжение восстановлено во всех населённых пунктах.

Электричество в домах Александровск-Сахалинского района обещают восстановить к вечеру 18 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине сильный ветер 17 октября сорвал кровли с девяти зданий. Нарушено энергоснабжение в Охинском и Александровск-Сахалинском районе.