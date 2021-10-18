Пекин, 18 октября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Регулятор ценных бумаг Китая одобрил первичное публичное размещение акций (IPO) компании Jiangsu Cai Qin Technology Co., Ltd. в совете по инновациям в области науки и техники, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, компания будет зарегистрирована в Совете по научно-техническим инновациям Шанхайской фондовой биржи, широко известном как STAR market. Компания и ее андеррайтер подтвердят дату IPO и опубликуют проспекты после обсуждения с фондовой биржей.

STAR market, открытый в июне 2019 года и предназначенный для поддержки компаний в высокотехнологичных и стратегических развивающихся секторах, смягчил свои критерии листинга, но принял более высокие требования к раскрытию информации.