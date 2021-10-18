Урумчи, Китай, 18 октября 2021, 04:51 — REGNUM Уезд Юйли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая провел пресс-конференцию, на которой фермеры, выращивающие хлопок, опровергли слухи о «принудительном труде» в регионе, сообщает агентство Синьхуа.
Хлопковый фермер Нурали Вмар сказал, что у него есть восемь тракторов, сеялка с навигационной технологией, а также еще восемь небольших сельскохозяйственных машин.
В районе начали выращивать хлопок в 1980-х годах. С тех пор уровень механизации сельского хозяйства превысил 96% на более чем 66 000 гектарах хлопковых полей.
26-летний курьер Сами Юсуп работает водителем сборщика хлопка во время сезона сбора хлопка.
Тем временем Вмарджан Бархан, оператор беспилотника, описывает свою работу как «игру».
Аркин Рехим, еще один хлопковый фермер в округе, сказал, что испытывает глубокие чувства к хлопку, потому что именно хлопок помогает его семье жить счастливой жизнью, о которой они мечтали.
Напомним, что с начала этого года страны ряд стран, включая Великобританию, США, Австралию и ряд их союзников начали распространять информацию о принудительном труде в китайском Синьцзяне и использовании уйгуров в качестве рабской силы. Конференция прошла 13 октября.