Урумчи, Китай, 18 октября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Уезд Юйли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая провел пресс-конференцию, на которой фермеры, выращивающие хлопок, опровергли слухи о «принудительном труде» в регионе, сообщает агентство Синьхуа.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

Хлопковый фермер Нурали Вмар сказал, что у него есть восемь тракторов, сеялка с навигационной технологией, а также еще восемь небольших сельскохозяйственных машин.

«Всего пять человек могут управлять примерно 67 гектарами хлопковых полей благодаря высоко механизированным операциям», — сказал он.

В районе начали выращивать хлопок в 1980-х годах. С тех пор уровень механизации сельского хозяйства превысил 96% на более чем 66 000 гектарах хлопковых полей.

26-летний курьер Сами Юсуп работает водителем сборщика хлопка во время сезона сбора хлопка.

«Я могу зарабатывать более 10 000 юаней (около $1550) каждый месяц в качестве водителя-сборщика хлопка, в то время как мой доход как курьера составляет 5000 юаней», — сказал он.

Тем временем Вмарджан Бархан, оператор беспилотника, описывает свою работу как «игру».

«Я могу распылять пестициды на более чем 33 гектарах хлопковых полей в день, управляя дроном на своем смартфоне, будто бы я играю в видеоигру», — сказал он.

Аркин Рехим, еще один хлопковый фермер в округе, сказал, что испытывает глубокие чувства к хлопку, потому что именно хлопок помогает его семье жить счастливой жизнью, о которой они мечтали.

«Мы никогда никому не позволим замарать Синьцзян или осквернить посаженный нами хлопок. Я уверен в синьцзянском хлопке и никогда не откажусь от его посадки из-за слухов», — заметил он.

Напомним, что с начала этого года ряд стран, включая Великобританию, США, Австралию и их союзников, начал распространять информацию о принудительном труде в китайском Синьцзяне и использовании уйгуров в качестве рабской силы. Конференция прошла 13 октября.