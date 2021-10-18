Пекин, 18 октября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Большинство капитальных товаров, отслеживаемых правительством Китая, подорожали в цене в начале октября по сравнению с концом сентября, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, отслеживаемых правительством, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, 37 выросли в цене за этот период, 10 подешевели, в то время как три позиции остались неизменными.

Цены на свиней упали на 5,4% в начале октября по сравнению с показателем в конце сентября. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 регионе страны уровня провинции.