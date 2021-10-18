Тайбэй, 18 октября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Жертвами наводнения стали двое взрослых и двое детей на севере Тайваня. Об этом 18 октября сообщает газета Taipei Times.

Aufgang Наводнение

Группа из 16 взрослых и 15 школьников совершала поход на природе в районе города Синьбэй. На обратном пути шесть человек отклонились от маршрута и их снесло потоком воды в разлившуюся после дождей реку Бэйши, когда они попытались перейти её по дамбе.

Спасатели обнаружили тела четырёх погибших, ещё два человека числятся пропавшими без вести. Прокуратура начала проверку в отношении туристической компании, организовавшей поход во время проливных дождей. Счета компании заморожены, деятельность приостановлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о муссонных ливнях на юге Индии, жертвами которых стали 18 человек.