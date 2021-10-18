Пекин, 18 октября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Реальный актуальный вопрос заключается в том, как SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, может превратиться в пандемический вирус и что общество может сделать для предотвращения будущего появления пандемических вирусов, утверждается в новом тезисе китайских медиков, передает агентство Синьхуа.

Коронавирус

В диссертации, озаглавленной «У SARS-CoV-2 нет «происхождения», которая опубликована в PubMed, издании биомедицинской литературы, авторы утверждают, что не существует определенного происхождения каких-либо видов животных или растений, но есть эволюционный и избирательный процесс, в котором случай и окружающая среда играют ключевую роль.

«У вирусов нет определенного происхождения, это просто эволюционный и избирательный процесс, в котором случайность и окружающая среда играют ключевую роль. Эволюционный процесс, который привел к появлению SARS-CoV-2, все еще продолжается с регулярным появлением новых вариантов, более адаптированных, чем предыдущие», — говорится в диссертации.

Отмечая, что пандемические вирусы могут циркулировать среди людей до возникновения болезни, ими вызываемой, авторы отмечают, что эти вирусы просто еще не способны вызвать эпидемию, и «для этого они должны эволюционировать в организме хозяина, то есть в людях».