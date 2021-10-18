Якутск, 18 октября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. В столице Якутии 16 октября нелегально пытались провести концерт, на который собралось много людей. Он был пресечён полицией — массовые мероприятия в Якутске запрещены из-за сложной обстановки с распространением коронавируса. Всего таких нарушений за неделю было зафиксировано восемь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в Instagram администрации Якутска.

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За неделю правоохранительные органы проверили соблюдение антиковидных ограничений в 87 заведениях города, восемь из них проводили массовые мероприятия, несмотря на запрет. Возбуждены административные дела.

На один из несостоявшихся концертов была такая очередь, что люди простояли в ней полтора часа. Информация о мероприятии была распространена в соцсетях накануне его проведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Якутии был достигнут максимум по количеству больных COVID-19 в тяжёлом состоянии. Таких пациентов было 186, 34 из них — на ИВЛ.