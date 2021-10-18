Вашингтон, 18 октября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. Проект по разработке метавселенной намерена начать американская компания Facebook, для этого будут созданы 10 тыс. рабочих мест в странах Евросоюза. Об этом сказано в распространённом 17 октября пресс-релизе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Facebook

Как сказано в заявлении компании, в течение ближайших пяти лет в Евросоюзе будут созданы 10 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. Как поясняет руководство компании, данная инвестиция является «вотумом доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов».

Facebook начал работу над созданием новой информационной платформы с использованием дополненной и виртуальной реальности. Как обещают разработчики, новые технологии позволят по максимуму приблизить взаимодействие в интернете к личному общению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что судебные приставы приступили к взысканию с компании Facebook 26 млн рублей.