Владивосток, 18 октября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. В Приморье на «морских огородах» выращено почти 56 тыс. тонн продукции аквакультуры. Больше всего — морской капусты и гребешка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

harum.koh Морской гребешок

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Разведением аквакультуры в крае занимаются более 114 предприятий, за которыми закреплено 327 рыбоводных участков площадью около 80 га.

В этом году выращено 55,9 тыс. тонн продукции, что на 17% больше 2020 года.

Морской капусты выращено 23,6 тыс. тонны, гребешка 17,3 тыс. тонн, трепанга — 5,8 тыс. тонн, 4,2 тыс. тонн устриц и 2 тыс. тонн мидий.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет почти в три раза выросли объемы разведения форели и семги в РФ, что позволило заместить значительную часть импорта.