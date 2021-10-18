Хабаровск, 18 октября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. В Хабаровском крае вакцинировались от COVID-19 более 350 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На утро 18 октября первым компонентом привито от коронавируса 358 547 человек, полностью завершили курс вакцинации 334 793 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего на лечении в Хабаровском крае находится 5545 человек. В том числе 1579 стационарно, 3966 — амбулаторно.