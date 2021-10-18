Лондон, 18 октября, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Террорист мог выбрать своей жертвой британского парламентария Дэвида Амесса абсолютно случайно, в качестве цели для нападения убийца рассматривал разных политиков. Об этом 17 октября сообщила газета The Telegraph.

stux Великобритания

Предварительные данные расследования указывают, что 25-летний Али Харби Али рассматривал в качестве потенциальных жертв представителей разных партий с совершенно противоположными политическими взглядами.

Предполагается, что Амесс мог быть выбран в качестве цели для нападения наугад, просто потому, что злоумышленник увидел объявление о предстоящей встрече депутата с избирателями и смог записаться к нему на приём. По словам источника издания в правительстве Великобритании, Амессу «просто не повезло».

В полиции придерживаются версии, что мотивы преступления могут быть связаны с исламским терроризмом. Убийство объявлено терактом, совершённым одиночкой. Отмечается, что Али Харби Али не попадал в поле зрения спецслужб, лишь несколько лет назад привлёк внимание полиции из-за радикальных высказываний.

Напомним, депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Амесс подвергся нападению 15 октября во время встречи с избирателями в церкви города Ли-он-Си в Восточной Англии. Нападавший нанёс депутату множество ножевых ранений, после чего ожидал прибытия полиции на месте преступления, не скрываясь и не оказывая сопротивления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании убийство депутата-консерватора Амесса было признано терактом.