Хабаровск, 18 октября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие выходные, 16−17 октября, зарегистрированы десять летальных случаев от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

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За сутки выдано ещё 306 положительных результатов тестов на коронавирус, днём ранее — 281. Скончались шесть пациентов (накануне — четыре).

Больше всего выявлено случаев заражения коронавирусом в Хабаровске — 278.

Всего с начала пандемии в Хабаровском крае на 18 октября зарегистрирован 89 041 носитель коронавируса, выздоровели 82 636 человек, скончались 860 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за прошедшие сутки выявлены 34 303 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.