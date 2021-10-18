Москва, 18 октября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Информацию о драке силовиков во время испытаний на получение крапового берета в Ставропольском крае опроверг 18 октября официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с изданием «Известия».

Росгвардия (сс) By-itself

Грибакин отметил, что дошедшая до него информация о том, что бойцы спецподразделений Росгвардии якобы сняли краповые береты из-за неправильного судейства во время испытаний спецназовцев, вызвала у него удивление. По словам Грибакина, такая ситуация невозможна, потому что краповый берет — это символ доблести и чести. Бойцы не снимают краповый берет даже перед врагом, а не то что в знак несогласия с неправильным судейством.

Представитель Росгвардии допустил, что во время испытаний у участников могут «возникнуть эмоции», особенно в режиме конкуренции с другими участниками. Грибакин уточнил, что в испытаниях на краповый берет победил сильнейший и поздравил команду-победителя.

Напомним, 17 октября в телеграм-канале корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца появилась информация о скандале в учебном центре Росгвардии, где проходили испытания на краповый берет. Якобы представители одной из кавказских республик смошенничали во время прохождения нормативов, что привело к массовой драке среди участников. Главный совет «Краповых беретов» будет разбираться в сложившейся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вручении краповых беретов 12 спецназовцам в Чечне по итогам квалификационных испытаний.