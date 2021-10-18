Москва, 18 октября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает компания по добыче сырой нефти — ООО «Инта Ойл» из дивизиона «Газпромбанка». Иск пока к производству судом не принят и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

ptra Добыча нефти

Заявление от кредитора из Ярославской области — ООО «Финвестком» подано 13 октября 2021 года. Сумма долга не сообщалась, но в ноябре 2020 года суд в рамках финансового спора взыскал с нефтедобытчика задолженность по договору займа от 2016 года в размере 1 млн рублей, проценты в размере почти 300 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в июле 2011 года. С 23 августа 2021 года числится в стадии ликвидации со сроком ликвидации — к 10 августа 2022 года. Актив по добыче сырой нефти на 67% принадлежит ООО «Оникс», которое, в свою очередь, находится в собственности «Газпромбанка». Ещё 33% доли в «Инта Ойл» у ООО «Журавское холдинг» из дивизиона того же банка.