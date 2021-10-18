Южно-Сахалинск, 18 октября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. На Сахалине на утро 18 октября полностью обесточены от электроснабжения из-за непогоды 18 населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Сахалинэнерго».

Primorsky.ru Ведутся работы по ликвидации аварий на электросетях. Приморский край

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Всю ночь аварийные бригады работали над восстановлением энергоснабжения в островном регионе. Электричество уже получили жители Шахтерска и Тымовского, сёл Ветряки, Ельники, Кошевое, Зональное, Кировское, Тельновское и Лесогорское.

«Продолжаются работы на линии электропередачи напряжением 110 кВ, снабжающей электроэнергией населенные пункты Александровск-Сахалинского района. Энергетикам предстоит устранить обрыв провода на сложном участке — в районе Камышового перевала», — уточнили в компании.

На 9:00 утра 18 октября электричество полностью отсутствовало в селах Победино, Дуэ, Корсаковка, Михайловка, Славы, Усково, Ясное, Подгорное, Белое, Арги-Паги, Чир-Унвд, Иркир, Адо-Тымово, Мгачи, Арково, Мангидай, Чеховское, Арково-Берег. Частично без энергоснабжения оставались Александровск-Сахалинский, Ноглики и Смирных, село Ударное.

Аварийные бригады продолжают работать на линиях электропередачи для полного восстановление энергосистемы Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в результате обрушения кровли с жилого дома погибли два человека. ЧП произошло 17 октября в городе Александровск-Сахалинский.