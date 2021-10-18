Владивосток, 18 октября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. В Приморье полностью запустили в городах и районах отопительный сезон — закончить подключение объектов планируется к концу октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

Pixabay.com Котельная

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На утро 18 октября тепло подаётся в 1041 из 1720 социально значимых объектов, в 4324 из 11 808 жилых домов. Подключение потребителей идёт во всех муниципалитетах Приморья.

Запущены 575 из 817 котельных, полностью обеспечены теплом социально значимые учреждения и жилые дома в Арсеньеве, Дальнереченске, Кавалеровском, Пожарском, Ольгинском, Черниговском, Яковлевском районах, Лазовском, Октябрьском, Пограничном, Чугуевском муниципальных округах.

В ближайшие дни будет подключен жилой фонд во Владивостоке, Большом Камне, Лесозаводске, Находке, Фокино, Хасанском районе, Анучинском, Тернейском округах.

В ряде домов требуется регулировка систем отопления, которой должны заниматься управляющие компании.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке завершается подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду. Общая готовность — 97%.