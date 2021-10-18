Москва, 18 октября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 13 декабря 2021 года планирует начать рассмотрение финансового иска, поданного общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) к Центробанку России. В деле речь идёт о причинении материального ущерба, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Иск был подан 13 октября 2021 года. Дело принято судьей Паршуковой. В нём речь идёт «о взыскании с Центрального Банка Российской Федерации сумм причиненного ущерба в размере 3 175 989,04 руб. при осуществлении платежа из казны РФ посредством главного распорядителя средств федерального бюджета Министерства финансов РФ». Детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, организация-истец учреждена в марте 2010 года. Руководитель — Александр Колмаков. По открытым данным, ДОСААФ в разные годы выступало учредителем свыше 160 юрлиц.