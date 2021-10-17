Южно-Сахалинск, 18 октября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. На Сахалине сильный ветер 17 октября сорвал кровли с девяти зданий. Нарушено энергоснабжение в Охинском и Александровск-Сахалинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Официальная группа ГУ МЧС по РТ в vk.com Падение кровли. Альметьевск

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Порывы ветра достигали 20 м/с. Шатровые кровли не выдержали. Специалисты ведут восстановительные работы.

В Охинском районе из-за непогоды вышла из строя ТЭЦ. Дома остались без тепла, воды и света.

В Александровск-Сахалинском электросеть повреждена в труднодоступном месте — район обеспечен энергоснабжением только на 50%.

Власти региона обещали утром 18 октября доставить в район дизельные генераторы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в результате обрушения кровли с жилого дома погибли два человека. ЧП произошло 17 октября в городе Александровск-Сахалинский.