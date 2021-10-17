Южно-Сахалинск, 18 октября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. На Сахалине в результате обрушения кровли с жилого дома погибли два человека. ЧП произошло 17 октября в городе Александровск-Сахалинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Barnaul.press Последствия сильного ветра в Барнауле

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В результате порывов ветра, которые достигали 20 м/с, с жилого дома по улице Ленина сорвало кровлю.

Под её обломками оказались два человека. Один из них скончался на месте происшествия. За жизнь пострадавшей женщины боролись медики, но она умерла на операционном столе, об этом глава островного региона Валерий Лимаренко написал в своём официальном телеграм-канале.

Губернатор пообещал семьям погибших финансовую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине более 11 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды.