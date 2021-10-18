Багдад, 18 октября 2021, 02:04 — REGNUM Акции протеста против фальсификации парламентских выборов охватили ряд крупных городов Ирака. Об этом 18 октября сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ирак
Ирак
Jayel Aheram

Протестные выступления состоялись на юге страны в Багдаде и Басре, на севере страны — в Эн-Насирии, Мосуле и Талль-Афаре. Манифестанты перекрывали автотрассы, жгли покрышки. В центре Багдада собрались сотни человек, к ним присоединились представители партий, не согласных с результатами выборов.

На улицах города были размещены силы безопасности Ирака, в нескольких местах произошли столкновения. О пострадавших в ходе протестов не сообщается.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми выступил с обращением к избранным депутатам, в котором призвал их к солидарности для преодоления политических и личных разногласий. Премьер-министр отметил, что депутатам по силам восстановить доверие людей к политической работе в Ираке.

Досрочные парламентские выборы в Ираке состоялись 10 октября, после чего избирком в течение недели подсчитывал голоса и подводил итоги выборов. Ряд проигравших партий отказывается признавать итоги выборов, заявляя о фактах фальсификации. Объявленные результаты выборов до сих пор носят предварительный характер, так как избирком начал рассмотрение жалоб на нарушения во время процесса голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в парламент Ирака избрали женщину, которая умерла от последствий COVID-19 за два месяца до даты выборов.

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