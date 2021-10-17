Багдад, 18 октября, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Акции протеста против фальсификации парламентских выборов охватили ряд крупных городов Ирака. Об этом 18 октября сообщает телеканал Sky News Arabia.

Jayel Aheram Ирак

Протестные выступления состоялись на юге страны в Багдаде и Басре, на севере страны — в Эн-Насирии, Мосуле и Талль-Афаре. Манифестанты перекрывали автотрассы, жгли покрышки. В центре Багдада собрались сотни человек, к ним присоединились представители партий, не согласных с результатами выборов.

На улицах города были размещены силы безопасности Ирака, в нескольких местах произошли столкновения. О пострадавших в ходе протестов не сообщается.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми выступил с обращением к избранным депутатам, в котором призвал их к солидарности для преодоления политических и личных разногласий. Премьер-министр отметил, что депутатам по силам восстановить доверие людей к политической работе в Ираке.

Досрочные парламентские выборы в Ираке состоялись 10 октября, после чего избирком в течение недели подсчитывал голоса и подводил итоги выборов. Ряд проигравших партий отказывается признавать итоги выборов, заявляя о фактах фальсификации. Объявленные результаты выборов до сих пор носят предварительный характер, так как избирком начал рассмотрение жалоб на нарушения во время процесса голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в парламент Ирака избрали женщину, которая умерла от последствий COVID-19 за два месяца до даты выборов.