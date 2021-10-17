Ланкастер, США, 18 октября, 2021, 00:33 — ИА Регнум. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Ланкастере в американском штате Пенсильвания. Об этом 18 октября сообщает телеканал ABC.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

Инцидент произошёл в торговом центре Park City Center. Неизвестный, вооружённый огнестрельным оружием, открыл стрельбу по посетителям и персоналу торгового центра. Отмечается, что работники торгового центра успели быстро сориентироваться и спрятали часть людей в подсобных помещениях.

По предварительным данным, в результате стрельбы ранения получили несколько человек, все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемого в стрельбе полиции удалось задержать. Здание торгового центра в настоящее время закрыто в связи с начавшимся расследованием обстоятельств ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате стрельбы на вечеринке в Лос-Анджелесе.